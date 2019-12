Tchad : le M12R dénonce la "misère atroce" de la population

Le Mouvement des 12 revendications a animé mardi à N'Djamena, une conférence de presse commune avec Bichara Djamous, leader d'un groupe de jeunes militants qui a décidé de soutenir la mouvance. Celui-ci qui se tourne désormais vers le M12R, a annoncé il y a quelques jours le départ de son groupe de l'UNDR, quatre ans après l'avoir rejoint avec plus de 2000 personnes.



Pour le président du Parti des intellectuels socialistes tchadiens pour l'évolution (PISTE), Natoi-Allah Ringar, "notre pays, sur le plan politique, sombre dans la dictature avec un régime intégral instauré par la 4ème République. Déby et son système de servitude asphyxient les partis politiques en leur refusant les subventions (...) Cette machination machiavélique a pour but d'étouffer l'opposition et faire du MPS le parti unique au Tchad. C'est donc la plus grande dérive de la démocratie du siècle."



Il estime que "la France se comporte comme le gendarme de l'Afrique, sans respect du peuple africain et particulièrement sans aucune considération pour le peuple tchadien".



Natoi-Allah Ringar déplore le soutient de la France au régime et affirme que "le peuple vit dans la misère la plus absolue, les fonctionnaires peinent à subvenir à leurs besoins vitaux, les défenseurs des droits de l'Homme sont incarcérés, et la jeunesse est privée de sa jeunesse."



Le M12R entend organiser une marche jaune le 12 février 2020 en direction de l'Assemblée nationale. Il estime que "la population gémit quotidiennement sous une misère atroce".



Il exige la "démission du président Déby" et demande "la mise en place d'une transition composée de partis politiques, de la société civile, de personnes ressources et de politico-militaires ; la poursuite des criminels et auteurs de détournement de deniers publics ; et l'arrêt immédiat de l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Tchad sinon des actions anti-françaises seront organisées pour le départ de la France."



Le M12R entend porter plainte à la CPI contre Idriss Déby. Il félicite "le brave camarade leader Bichara Djamous pour s'être engagé dans cette lutte avec ses confrères aux côtés du M12R en quittant la vieille opposition sans vision, sans direction".