Tchad : le MPS galvanise ses militants à Dababa pour ne pas "céder aux chantages"

Une délégation du Mouvement patriotique du salut (MPS), conduite par Djimet Ibet, s’est rendue ce 2 janvier 2022 à Bokoro, chef-lieu du département de Dababa, dans la province de Hadjer-Lamis pour mobiliser les militants et militantes du parti.



Selon le chef de mission, Djimet Ibet, l'objectif est de galvaniser les militants et militantes du MPS du département de Dababa qui se laissent désorienter par les autres partis politiques, qui viennent leur dire que le Maréchal Idriss Deby Itno est mort et que le parti n’est plus. Pour lui, bien que le président fondateur est mort, le parti reste, demeure toujours et ira aux futures élections avenirs.



Djimet Ibet a indiqué qu'ils sont les militants du MPS depuis toujours et ils le seront toujours. Il les a exhorté à ne pas céder aux chantages des autres pour être désorientés.



Les autres membres de la délégation sont : Fatimé Nouracham Ramadan,Nguini Yakhouba, Mahamat Ali Brahim,Yaya Moussa Noukhou, Chaïbo Maouloud, Wakil Ahmat Idriss, Ahmat Abakar Moussa, Mahamat Adam Rahma et Abdoulaye Mahamat Abdallah. Ils se sont relayés pour prodiguer des conseils aux militants et militantes en les exhortant d’être fidèles au parti.