Tchad : le MPS se félicite de la décision de rompre la coopération militaire avec la France

Dans un communiqué rendu public le 7 janvier 2025 et signé de son secrétaire général, Mahamat Zen Bada, « Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), par la voix de son secrétaire général, exprime son soutien total et inconditionnel à la décision sage et souveraine du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, et de son gouvernement, de rompre la coopération militaire avec la France. Cette position s’inscrit dans une logique de défense des intérêts vitaux de notre nation et de sa souveraineté inaliénable ».



Par ailleurs, selon le communiqué, le MPS réaffirme son attachement à des relations bilatérales équilibrées, fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance des sacrifices consentis. Il appelle également la France, partenaire historique, à un dialogue franc et respectueux…



« Nous appelons également tous nos partenaires à prendre en compte les exigences de dignité et de respect mutuel qui guident notre approche de coopération », peut-on lire.



Enfin, « fidèle à son engagement pour la défense des intérêts stratégiques du Tchad, le MPS continuera de soutenir activement le chef de l’État et son gouvernement dans leurs efforts visant à bâtir un Tchad souverain, prospère et respecté sur la scène internationale », conclut le communiqué.