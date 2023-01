Tchad : le MPS sensibilise ses militants du Mont Illi dans le Mayo Kebbi Est

Une mission politique du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a été menée par Gayang Souaré, membre du bureau politique national, dans le village de GAMBA, situé dans la sous-préfecture de Tikem, dans le département de Mont ILLI, dans la région du Mayo Kebbi Est. L'objectif de cette mission était de remercier les militants de la base pour leur engagement en faveur du parti, ainsi que de sensibiliser ces derniers aux résolutions et recommandations issues du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).



Selon Gayang Souaré, cette mission visait également à préparer les militants à l'approche des prochaines échéances électorales, en les informant des résolutions et recommandations du DNIS. Il a souligné l'importance de la participation des militants de la base pour la réussite du parti et pour la défense des intérêts du peuple tchadien.