Tchad : le Mayo-Kebbi Ouest accueille le président de la Coalition pour le OUI

Une foule immense a pris d'assaut l'aérodrome de Pala (chef-lieu de la Province du Mayo-Kebbi Ouest), tôt ce matin du mercredi 06 décembre 2023, pour accueillir chaleureusement le président de la Coalition pour le OUI au référendum constitutionnel, Saleh Kebzabo.



Ce dernier est porteur du message de paix et d'unité nationale, à travers le projet de l'Etat unitaire fortement décentralisé.



En effet, le Premier ministre Saleh Kebzabo se trouve dans son fief, d’où la forte sensation ressentie à cette occasion. Il reste une figure emblématique de l'unité du peuple tchadien.



Cinquième étape de sa tournée au sud du pays, le président de la Coalition pour le OUI au référendum constitutionnel, Saleh Kebzabo a été accueilli à sa descente de l'avion par le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Sougour Mahamat Galma et l'ensemble des corps constitués de la province.



Après cet accueil très chaleureux de la population de Pala, le président de la Coalition pour le OUI et la délégation qui l'accompagne, ont été conduits à la résidence du gouverneur, pour une série de rencontres avec les différentes couches socioprofessionnelles de la province.