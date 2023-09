Tchad : le PARCA inaugure 5 écoles et distribue des subventions dans le Ouaddaï

Le Projet d'Appui aux Réfugiés et Communautés d'Accueil (PARCA) a organisé la cérémonie officielle de remise de 5 écoles dans le canton de Molou, département d’Assongha, ainsi que la distribution de subventions productives à 14 090 bénéficiaires dans la province du Ouaddaï, couvrant trois zones : Farchana, Hadjar Hadid et Amleyouna. Ces bénéficiaires se composent de 70% de la communauté locale et de 30% d'anciens réfugiés soudanais.



Selon les témoignages des bénéficiaires, ils ont bénéficié de formations approfondies sur les Activités Génératrices de Revenus (AGR), ce qui les prépare à gérer efficacement leurs subventions.