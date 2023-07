Tchad : le PASECOV, un projet ambitieux pour l'éducation des filles des couches vulnérables

Ce 22 juillet 2023, le président de l'Association pour la Sensibilisation et la Scolarisation des Jeunes Tchadiens, Ahmat Tanguir, a officiellement lancé le projet d'appui à la scolarisation des enfants issus des couches vulnérables au Tchad (PASECOV). Ce projet ambitieux vise à prendre en charge, sur une période de trois ans jusqu'en 2026, 100 filles réparties dans quatre provinces du pays : Ouaddai, Batha, Chari Baguirmi et Moyen-Chari. Chaque province bénéficiera ainsi du soutien pour 25 filles.



Lors de son intervention, la coordinatrice du projet, Halima Souleyman, a souligné l'importance de cette initiative pour faire avancer la cause des femmes par le biais de l'éducation. Elle a exprimé son souhait de voir les responsables de l'éducation nationale, les décideurs, les hommes politiques, les acteurs associatifs et les experts de tous horizons se pencher sur les défis, les bonnes pratiques et les pistes d'action en faveur de l'éducation des filles. L'objectif est de marquer une étape décisive vers l'égalité en assurant à toutes les filles un accès à une éducation de qualité.



La coordinatrice a également rappelé l'importance de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, soulignant que les femmes ont un rôle essentiel dans le développement du pays, qu'elles évoluent en politique, dans le milieu économique, ou dans la société civile. Elle a encouragé le Tchad à devenir un pays où la valeur de la petite fille est équivalente à celle du petit garçon, en offrant une éducation de qualité à tous. L'éducation des filles est un pilier fondamental pour le progrès du pays, et leur contribution est inestimable.



Mme Souleyman a exprimé sa fierté en tant que femme et a salué le travail acharné des femmes qui œuvrent chaque jour pour changer leur communauté et le monde. Elle espère que cette conférence de presse permettra d'établir une plate-forme riche en bonnes pratiques pour l'éducation des filles, afin de mesurer les progrès réalisés ensemble.



Elle a tenu à remercier chaleureusement les membres d'honneur de l'association et tous les responsables des ONG présents pour leur soutien à cette conférence de presse. Elle a également souligné la nécessité de lutter contre les mentalités qui sous-estiment la valeur ajoutée d'une femme éduquée.



Avec une énergie renouvelée et un engagement fort, le Tchad est prêt à soutenir les filles et leur offrir l'opportunité de développer leur potentiel, de réaliser leurs rêves, d'exercer pleinement leur citoyenneté et de transformer leurs sociétés.