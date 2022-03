Tchad : le PCMT a rencontré des proches des victimes de la répression d'Abéché

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby est arrivé ce 9 mars à Abéché. Pour la première activité de son séjour dans la ville, il a présenté ses condoléances aux proches des victimes de malheureux événements de janvier dernier.



Un moment de compassion et d'écoute attentive suivi d'échange sur un large éventail des sujets couvrant la sacralité de la vie humaine, les vertus de la tolérance et du pardon, l'impératif de la cohabitation pacifique, l'évolution de la transition et bien d'autres importants thèmes développés dans mon intervention de cette première rencontre.



Les 24 et 25 janvier 2022, des manifestations ont éclaté à Abéché en contestation de l'intronisation du chef de canton. Les manifestations ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre, faisant plusieurs dizaines de morts et blessés.