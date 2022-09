Tchad : le PCMT définit les modalités d'application de la Loi sur le secret de la défense nationale

Le décret traite principalement des modalités de classification, des principes généraux de la responsabilité des personnes habilitées ou ayant accès à une information ou un support classifié, de l'autorité de protection du secret de la défense nationale d'origine nationale ou échangé dans le cadre de la coopération internationale.



Le secret de la défense nationale vise à protéger les informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuite à la défense et à la sécurité nationale.



Le secret de la défense nationale participe de la protection contre l'espionnage des services de renseignement étrangers et les tentatives de déstabilisation par des groupes terroristes, criminels, subversifs ou des individus mal intentionnés.



Le Président de la République est garant de la préservation et de la protection du secret de la défense nationale.



La mise en oeuvre des actions nécessaires à la préservation et à la protection du secret de la défense nationale est assurée par les services de renseignement, en l'occurrence l'Agence nationale de sécurité d'État (ANSE).