Tchad : le PCMT remplace son médecin personnel, frère de Moussa Faki

Dr. Hassan Mahamat Hassan, petit frère de Moussa Mahamat Faki, a occupé ce poste durant de nombreuses années, notamment sous la présidence du défunt président Idriss Deby. Il avait été décoré le 11 août 2020 à la dignité de Grand-Croix -la plus haute distinction-, le jour de la cérémonie d'élévation d'Idriss Deby à la dignité de Maréchal du Tchad.



Ce remplacement intervient 48 heures après un vibrant discours de l'actuel président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki. Lors du lancement des assises le 20 août, l'ex-chef de la diplomatie tchadienne a appelé l'armée à céder le pouvoir à l'issue de la transition et à écouter la voix du peuple. Il a reconnu la mal gouvernance durant le régime d'Idriss Deby et a admis sa responsabilité.



Aux yeux de nombreux observateurs, Moussa Mahamat Faki pourrait abandonner son mandat qui prend fin en 2024 et se présenter à la prochaine élection présidentielle.