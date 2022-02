Tchad : le PCNT assiste la famille d'un enfant talibé tué dans les manifestations d'Abéché

À la tête d'une délégation, Dr. Haroun Kabadi s'est rendu ce 27 février au domicile de la famille d'un enfant talibé (mouhadjiri) âgé de 12ans, mort lors des manifestations meurtrières des 24 et 25 février dans la ville.



Le président du CNT et sa délégation ont compati avec la famille. Ils ont présenté leurs condoléances au nom du président du Conseil militaire de transition. Une enveloppe d'assistance sociale a été remise à la famille.



Peu avant, la délégation s'est rendue au cimetière de Tagozogolo pour se recueillir sur les tombes des victimes des manifestations.



Samedi, Dr. Haroun Kabadi, a rendu visite aux familles endeuillées par la répression des manifestations. À la tête d'une délégation, Dr. Haroun Kabadi a prononcé un discours encourageant la paix, la réconciliation et la cohabitation pacifique.



Pour le président du CNT, toute la lumière doit être fait sur le drame. "L'ampleur de ce drame a été tellement grand. Depuis des décennies, la communauté ouaddaïenne a toujours vécu en entente avec l'ensemble des autres communautés", a dit Dr. Haroun Kabadi.



"Au-delà de l'adversité, vous avez par votre comportement démontré votre capacité de résilience pour faire face à ces douloureux évènements", a affirmé le président du CNT, délivrant un message du président du Conseil militaire de transition.