Tchad : le PIRECT et le PASET sollicitent l'Etat et les partenaires techniques

Le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad (PIRECT) et le projet d'appui au secteur d'énergie au Tchad (PASET), après avoir lancé le 13 juin par la ministre chargée de l'indépendance énergétique, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a été clôturé ce jeudi 15 juin par Bechir Ali Medallaye, coordonnateur de la cellule d'exécution des projets de la Société nationale d'électricité (SNE).



Il s’agit de solliciter l'Etat et les partenaires techniques et financiers afin d’accélérer la mise en œuvre de 2 projets.



Les participants de cet atelier ont reconnu l'importance capitale de deux projets pour le Tchad, et ont insisté sur la nécessité d'accélérer leur mise en œuvre tout en s'engageant à soutenir tous les efforts visant à aboutir à leur achèvement dans les meilleurs délais. Les engagés de cet atelier, ont lancé des défis majeurs à relever et recommandations pour l'accélération de la mise en œuvre des PIRECT et PASET.



En guise de leurs recommandations au cellule d'exécution des projets (CEP) de poursuivre et d'approfondir la familiarisation avec les principaux documents des projets, ainsi les règles et procédures des bailleurs, relatives à la mise en œuvre des projets, de s'assurer de la bonne qualité des documents transmis dans les délais impartis, de désigner un gestionnaire de contrats.



Aux partenaires techniques et financiers, de diligenter les avis de non objection sur les documents des projets soumis à leur revue et approbation. De la banque, la SNE et le gouvernement d'enclencher le dialogue et les discussions en vue de la conception et la mise en œuvre de la deuxième phase du PASET, dénommée PASET-2.