Tchad : le PLD "n'appartient pas à un groupe d'individus ni à une personne", Mahamat Ahmad Alhabo

"Ce n'est pas Ibni qui a créé le parti", a réagi Mahamat Ahmad Alhabo. Selon lui, "le jour de la création, il a été mentionné que le parti n'appartient pas à un groupe d'individus ni à une personne".



Le leader du PLD se dit "surpris que certains sortent pour dire que le PLD appartient à Ibni".



"C'est désolant qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la création de ce parti".



Le 18 décembre, le PLD a dénoncé un "coup d'État institutionnel" au sein du parti, "échoué grâce à la vigilance des militants".



Selon le parti, "le 17 décembre 2022, des prétendus sympathisants et militants du PLD se sont réunis à la Maison des médias pour destituer le secrétaire général du parti et former un nouveau comité exécutif".



Deux jours plus tard, le 20 décembre, Hicham Ibni Oumar et Bechir Adoum Ali ont été convoqués à la police judiciaire.



Depuis mars 2022, Hicham Ibni Oumar appelle publiquement à la tenue d'un congrès du PLD pour se pencher sur l'avenir du parti.