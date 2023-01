TCHAD

Tchad : le PNLP et ASIDIC forment les médias dans la lutte contre le paludisme

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 31 Janvier 2023

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en collaboration avec l'Agence Stratégie, Innovation, Diagnostic, Information et Communication (ASIDIC-Global-Communication), organise une formation pour les journalistes et les communicateurs en eau et assainissement sur la prévention et le rôle des médias dans la lutte contre le paludisme.