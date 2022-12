Tchad : le PNUD renforce les centres intégrés contre les violences basées sur le genre

Le représentant résidant du PNUD au Tchad, Kamil Kamaluddeen, souligne que la violence basée sur le genre est l'un des plus grands défis de protection auxquels les individus, les familles et les communautés sont confrontés en général dans le monde et particulièrement au Tchad.



"La prévention et la réponse aux VBG sont une question fondamentale, vitale, humanitaire et de développement", dit-il.



"Nous sommes conscients que le cadre est un élément important pour la qualité de la réponse aux VBG ainsi que les performances dans le travail", ajoute Kamil Kamaluddeen.



Pour sa part, la secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Appauline Moudalbaye, relève que l'objectif de cette remise de matériels est d'opérationnaliser l'assurance juridique et judiciaire.



"Les violences basées sur le genre prennent beaucoup d'ampleur de nos jours et il est de notre devoir de réduire les conséquences de ce fléau", affirme-t-elle.



Les engins à deux roues seront remis aux officiers de police judiciaire assurant la liaison.