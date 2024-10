Tchad : le PPT s’insurge contre « la lourde condamnation » infligée au journal Le Visionnaire

Dans un communiqué de presse rendu public le 7 octobre 2024, « Le Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) s’indigne de la lourde condamnation infligée par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) à son membre, le journal Le Visionnaire, à travers la décision 043 du 4 octobre 2024, dans l’affaire l’opposant au ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Mahamat Assileck Halata ».



Il faut rappeler que dans sa parution 337, Le Visionnaire a fait un avant-papier annonçant une enquête sur la gestion opaque du projet PILIER, placé sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme.



A la suite de cela, le ministre Mahamat Assileck Halata a saisi la HAMA qui a par la suite condamné le journal Le Visionnaire à trois mois de suspension de parution, et d’interdiction d’exercer le métier de journaliste à son directeur de publication, Allahndiguissem Christian et son rédacteur en chef, Bendibaye Romingar.



Face à cela, « Le PPT constate avec regret la célérité et l’empressement dans le traitement de la plainte de sieur Mahamat Assileck Halata qui ne s’est jamais présenté aux auditions de la HAMA. Le Patronat de la Presse Tchadienne exprime son désaccord de la décision de la HAMA qui est l’extrême peine en cas de diffamation. Le Patronat de la Presse Tchadienne condamne cette décision qui est une entrave aux libertés de presse et une atteinte aux droits d’accès aux sources d’information », poursuit le communiqué du PPT.



Par ailleurs, le Patronat de la Presse Tchadienne estime que « cette décision vient étouffer l’enquête qui devrait permettre au public d’informer de la gestion du projet PILIER et aider à la bonne gouvernance dans notre pays. En outre, le PPT demande à la HAMA d’annuler purement et simplement sa décision et de libérer le journal Le Visionnaire afin qu’il reprenne ses parutions. »