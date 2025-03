ANALYSE Alimentation post-Ramadan : Comment retrouver un régime alimentaire équilibré ?

Alwihda Info | Par Ing. ABDELKERIM Nassour Ali Lool, Ingénieur Nutritionniste et Formateur - 30 Mars 2025



Après un mois de jeûne, le corps a besoin d'une transition en douceur pour retrouver un régime alimentaire normal.



À la fin du Ramadan, beaucoup de jeûneurs se posent la question de la manière de retrouver un régime alimentaire normal. Après un mois de jeûne, il est essentiel de revenir à des habitudes alimentaires appropriées de manière prudente. Voici quelques conseils pour faciliter cette transition.

Conseils pour un Récupération Alimentaire Sereine Éviter les Excès le Jour de l’Aïd Al-Fitr: Après un mois de jeûne, il peut être tentant de se laisser aller à des excès alimentaires, notamment de sucre. Il est crucial de consommer des quantités raisonnables de nourriture. Commencer avec des Aliments Légers: Les fruits et légumes tels que la pastèque, les mangues, les dattes et les tomates sont idéaux pour commencer la journée après le Ramadan. Ils sont riches en eau et faciles à digérer. Hydratation: Boire suffisamment d'eau aide à éviter la déshydratation. Il est important de remplacer les liquides perdus pendant le jeûne par une consommation régulière d'eau. Repas Multiples et Légers: Répartir l'alimentation en plusieurs petits repas légers tout au long de la journée. Cela permet de ne pas surcharger le système digestif et de mieux gérer la transition alimentaire. Soupe Traditionnelle: Préparer des soupes à base de bouillon de viande, légumineuses (lentilles, haricots) et féculents (pâtes, céréales) pour augmenter l'apport en nutriments et en énergie de manière équilibrée.

Comment Aider le Système Digestif

Pour éviter les inconforts digestifs tels que les maux d’estomac, les ballonnements et les troubles gastro-intestinaux, il est recommandé de : Choisir des Aliments Digestes : Opter pour du poisson plutôt que de la viande rouge et favoriser les légumes cuits (avec peu de matières grasses) aux légumes crus.

: Consommer des Céréales Complètes : Les céréales complètes ou semi-complètes sont idéales pour un bon transit digestif.

: Limiter les Sucreries et Boissons Gazeuses : Réduire la consommation de gâteaux 🍰, biscuits 🍪 sucrés et boissons gazeuses. Évitez également les excitants comme le café.

: Manger en Petites Portions : Privilégier de petites portions et bien mastiquer pour faciliter la digestion.

: Bienfaits du Ramadan pour la Santé

Le Ramadan, qui implique un jeûne de 12 à 13 heures par jour, est non seulement un moment de spiritualité, mais également une période bénéfique pour la santé. Le jeûne permet au corps de : Se Reposer et se Rajeunir : Offrant un temps de pause aux organes digestifs et permettant au corps de se purifier et de se régénérer.

La transition vers un régime alimentaire normal après le Ramadan doit être faite avec soin. Adopter des habitudes alimentaires saines, privilégier des aliments nutritifs et bien s'hydrater sont essentiels pour maintenir un bon état de santé. Profiter des bienfaits du Ramadan tout en se préparant à une alimentation équilibrée peut contribuer à un meilleur bien-être à long terme.





