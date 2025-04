Tchad : La BNA enrichit la scène culturelle avec deux nouveaux événements dans le cadre du festival Tourasna

Selon Ndoudjalar Alida, Directeur général de la BNA, "Tourasna Classroom" est bien plus qu'un programme de formation. C'est une réponse directe à un besoin pressant : donner aux femmes les outils pour innover, prospérer et s'épanouir. Ce programme répond au constat des nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées, avec pour objectif de créer un espace de partage, de savoir-faire et d'accompagnement ciblé, permettant à chaque femme de réaliser pleinement son potentiel.



Le Directeur général a également souligné que cette formation vise à préparer 50 femmes leaders, capables de mener des projets innovants et de contribuer au développement socio-économique du Tchad.



Parallèlement, "Tourasna Vision - Europe Tour", qui se tiendra à Berlin, en Allemagne, en 2025, rassemblera des artistes tchadiens ainsi que des exposants locaux et de la diaspora, en collaboration avec des institutions culturelles allemandes. Cet événement comprendra des expositions virtuelles et audiovisuelles, des conférences, des masterclasses et des ateliers, ainsi que des rencontres professionnelles et du networking culturel.



Ces deux initiatives ne se limitent pas à des projets culturels ordinaires; elles incarnent une vision ambitieuse : celle d'un Tchad créatif et ouvert sur le monde, où les femmes sont des actrices de changement, où les artistes brillent sur la scène internationale et où la culture est un vecteur d'unité, de développement et de paix.