Tchad : à Abéché, la Ligue des pionniers créateurs inaugure son bureau avec des équipements modernes

Chef-lieu de la province du Ouaddaï, Abéché a servi de cadre le mercredi 02 avril 2025, à une cérémonie officielle d'inauguration en équipements bureautiques, destinés au bureau de la Ligue des pionniers créateurs avec des matériels de haute qualité, sur financement du Symposium international des jeunes islamiques.



La remise de cette donation rentre dans le cadre du soutien du symposium à la ligue, afin d'améliorer les conditions de travail de la Ligue, pour mieux servir la communauté et améliorer les performances, et aussi créer un environnement de travail positif, pour développer un travail administratif.



La cérémonie a été présidée par le délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, qui a salué le rôle que joue la Ligue des pionniers créateurs dans la province. Pour lui, ces matériels pourront certainement enrichir le mouvement culturel dans la province, et son intérêt à développer des compétences pour les jeunes, pour servir leur communauté.



Il a souligné que ce soutien vient améliorer la continuité des efforts de la Ligue, pour atteindre ses objectifs et développer la scène culturelle, volontaire et créative nationale.



Ces équipements comprenant entre autres, un système complet d'énergie solaire, des ordinateurs bureautiques modernes, des fauteuils de salon confortables pour recevoir des visiteurs, des chaises des bureaux conçues pour fournir un environnement de travail confortable aux travailleurs, une imprimante multi-tâches pour répondre aux différents besoins d'impression, envelopper pour stocker des fichiers et des documents en toute sécurité.



Le président de la Ligue des pionniers créateurs, Abdeldayim Abdallah, a exprimé sa gratitude au symposium international pour la jeunesse islamique, pour ce généreux soutien. Il a expliqué que ces équipements contribueront de manière significative à l'amélioration du cadre de travail, et à l'augmentation de la productivité, notant que la Ligue a toujours été désireuse de développer les compétences de ses membres, et que ce soutien est en train de faire avancer son organisation.



La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban symbolique des deux bureaux (exécutif/administratif), et une visite des invités pour inspecter les équipements nouvellement installés.