La BEAC lance une nouvelle gamme de pièces pour moderniser l'économie de la CEMAC

Cette initiative marque une étape supplémentaire dans la modernisation des moyens de paiement en espèces, initiée le 15 décembre 2022 avec l'introduction des nouveaux billets « Type 2020 ». La série « Type 2024 » comporte neuf dénominations : 1 FCFA, 2 FCFA, 5 FCFA, 10 FCFA, 25 FCFA, 50 FCFA, 100 FCFA, 200 FCFA, et 500 FCFA, alliant sécurité renforcée, durabilité environnementale et un design distinctif.



Les pièces sont conçues à partir de métaux durables et respectueux de l'environnement, avec des motifs reflétant l'intégration sous-régionale et le progrès des États de la CEMAC. Les thèmes de l’éducation, de la place de la femme dans la société, de l’agriculture moderne et de la protection de la faune et de la flore sont mis en avant.



En nouveauté, cette gamme introduit une pièce de 200 FCFA, répondant ainsi mieux aux besoins évolutifs des consommateurs et offrant plus de flexibilité dans les transactions en espèces. Elle se distingue des gammes précédentes par un design spécifique, notamment des bords découpés pour les pièces de 50 FCFA et 100 FCFA, augmentant leur sécurité et facilitant leur identification.



La BEAC a annoncé que les pièces de la gamme « Type 2024 » circuleront conjointement avec celles des gammes précédentes. Elle encourage les populations de la CEMAC à adopter ces nouvelles pièces pour faciliter les échanges monétaires.