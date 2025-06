Le Président du Faso accueilli en liesse à Pô, Centre-Sud

Une foule dense et spontanée, composée de jeunes, d'hommes et de femmes, s'est mobilisée le long du parcours. Brandissant des pancartes de soutien et les drapeaux des pays de l'AES, elle a salué le passage du convoi présidentiel. Le Chef de l'État se rendait à l'Académie militaire Georges-NAMOANO, où il a présidé la cérémonie de sortie de la 24e promotion des élèves-officiers d'active.



Par cette impressionnante mobilisation, les habitants de Pô ont exprimé leur soutien indéfectible au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Ils ont ainsi salué son engagement et son combat pour la souveraineté du pays.







Le refrain "IB, IB...", scandé en chœur avec fierté, témoignait de l'attachement de la population à son Président et à sa vision : celle de bâtir un Burkina nouveau.