Tchad : le ministre d'Etat échange avec les responsables de l'association estudiantine tchadienne du Rwanda

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a échangé ce mardi avec les responsables de l'association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens au Rwanda. Les échanges se sont déroulés par visio-conférence.



L'exposé fait par le président de ladite association, Mbarassem Koularambaye Newton a porté sur la situation globale des étudiants tchadiens au Rwanda. Ils sont partis à la quête du savoir au pays de mille collines dans divers domaines notamment la médecine, les TIC, le droit, etc.



Il en ressort qu'il y a besoin de protection permanente pour les quelques 3000 étudiants et étudiantes, dont 600 effectivement recensés par l'association.



Un plaidoyer qui concerne tous les compatriotes vivant en terre rwandaise. Il a été ainsi soumis au ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, plusieurs doléances dont celles de la création d'un consulat ou d'une ambassade du Tchad au Rwanda, et la mise en place d'un programme de bourses d'études pour les ressortissants tchadiens désirant se faire former dans ce pays d'Afrique.



En réponse, le ministre d'Etat des Affaires étrangères a rassuré les compatriotes en étude au Rwanda de la prise en compte de leurs préoccupations. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul prend l'engagement de partager avec son collègue en charge de l'enseignement supérieur, les besoins académiques exprimés.



Et pour la suggestion relative à la création d'une mission diplomatique ou d'un consulat à Kigali, le ministre d'État fait la promesse d'en discuter avec la plus haute hiérarchie. Les élèves, étudiants et stagiaires tchadiens au Rwanda, constitués en association, ont reçu les encouragements et les félicitations du ministre d'Etat, pour leur élan de solidarité et leurs actions qui renforcent l'unité entre filles et fils du pays en terre étrangère.