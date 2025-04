Tchad : Des engins pour renforcer la capacité de surveillance du Parc national de Zakouma face au braconnage

Les clés de ces engins ont été remises officiellement par le Directeur pays d’APN, M. Ahmat Brahim Siam au Secrétaire général du ministère, M. Koularambaye Koundja Julien, hier 02 avril 2025. Ces motos, spécialement adaptées aux conditions difficiles du terrain, permettront aux gardes fauniques et forestières de patrouiller plus efficacement et de couvrir de plus vastes zones du parc.





Cette donation vise à renforcer les capacités opérationnelles des gardes fauniques et forestières dans la surveillance du Parc national de Zakouma. Elle contribuera à améliorer la protection de la faune et de la flore, et à lutter contre le braconnage.