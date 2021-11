Tchad : le PROPAD valide sa stratégie genre contre les inégalités hommes-femmes

Lançant officiellement l'atelier, le directeur général du ministère du Développement agricole, Sanoussi Hisseine Hamdane, a souligné que “la validation de cette stratégie fournira des informations et des orientations pertinentes”. Selon lui, l'objectif est de lutter contre les inégalités entre les hommes et femmes, et de travailler pour protéger et améliorer la dignité qui est le droit fondamental de tout être humain.



Pour le coordonnateur national du projet PROPAD, Ousman Mahamat saleh, un diagnostic participatif de la situation des inégalités du genre dans le secteur agricole dans la zone de couverture du PROPAD a été réalisé par l'experte genre du PROPAD, appuyé par des collaborateurs de terrain et un atelier de diagnostic participatif ayant permis de valider les données collectées et d'identifier les orientations stratégiques pour bâtir la stratégie genre à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Il a aussi précisé que c'est grâce au soutien des autorités de tutelle du ministère de Développement agricole et de la Banque mondiale que cet atelier de validation de la stratégie genre du PROPAD animé par la responsable genre du CORAF partenaire international de mise en œuvre du PROPAD est organisé.