Tchad : le Parc KISNELAND ouvre ses portes aux visiteurs

Le directeur général du parc d’attractions, Souleymane Adam Kichine, a ouvert la cérémonie en déclarant : « Imaginez un lieu où l'émerveillement de l'enfance rencontre le rêve d'un futur radieux, où le rire des enfants résonne comme une douce mélodie entraînante. C'est avec une immense joie que je vous accueille en cette journée mémorable, aussi lumineuse que les sourires que nous sommes sur le point de partager. »



« En tant que promoteur et Président-Directeur Général de KISNELAND, je vous ouvre les portes de la Tchadienne de Parc d'Attraction et de Loisirs KISNELAND, notre nouveau jardin d'Eden, où chaque attraction, chaque son et chaque couleur ont été pensés et conçus pour le bonheur de nos familles. Est-il possible de transformer une vision en une splendide réalité ? La réponse se trouve tout autour de vous. Comme un peintre devant une toile vierge, j'ai rêvé de KISNELAND, une toile désormais colorée de joie et d'amusement », a-t-il ajouté.



« N'est-ce pas magnifique de voir des enfants s'élever dans les airs sur notre Grande Roue, ou des familles tourner au rythme du Carrousel ? Ces jeux, avec notre Airplane, Coffee Cup, Trampoline et Salto, incarnent nos rêves les plus fous, aujourd'hui opérationnels pour le bonheur de vos enfants, pour la modique somme de mille francs », a conclu M. Kichine.



Le ministre de la Culture, Abakar Rozzi Teguil, a souligné l'importance de l'inauguration de ce lieu de divertissement pour les enfants, les jeunes et les adultes. « Dans la quête d'améliorer le cadre de vie de nos citoyens, la Société Tchadienne de Parc d'Attraction et de Loisirs KISNELAND a initié et finalisé ce grand projet. Nous n'avons pas hésité à accepter la demande de parrainage de son inauguration », a-t-il déclaré.



« Ce parc d'attraction, une nouvelle merveille pour le divertissement familial dans notre pays, est doté d'un restaurant et d'un espace événementiel, offrant une grande variété de jeux tels que la Grande Roue, l'Airplane, le Trampoline, le Salto, le Carrousel, le Coffee Cup, un terrain de Tennis, une Piscine, et bien d'autres. Nous considérons que cette réalisation s'inscrit parfaitement dans la vision de Son Excellence le Général Mahamat Idriss Déby Itno, Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État, de faire du Tchad un pays où il fait bon vivre », a-t-il conclu.