Tchad : le Parti Réformiste appelle à "privilégier le dialogue en cas de problèmes"

Le Parti Réformiste a réagi le 22 octobre aux manifestations survenues 48 heures plus tôt à travers le pays. Le porte-parole du parti, Guenangbeï Oueiri Bertrand, a invité "les uns et les autres à privilégier le dialogue en cas de problèmes". Il a souligné que le parti "reste et restera convaincu que, le dialogue est la seule arme qui nous permet de transcender nos divergences".



Initialement membre de Wakit Tamma, le Parti Réformiste n'a pas appelé à manifester le 20 octobre.



Le parti avait décidé de participer aux assises du dialogue national, au lendemain d'une rencontre de son leader Yacine Abdraman avec le président de la transition Mahamat Idriss Deby.