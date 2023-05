Tchad : le Parti Réformiste demande au gouvernement d'agir pour restaurer la paix à Goré

Depuis plusieurs jours, ce conflit a fait plus de 11 morts, des dizaines de villages attaqués et brûlés et de nombreux blessés hospitalisés, affirme le parti. Face à cette insécurité sociale grandissante, le Parti Réformiste ne peut rester silencieux.



Dans un communiqué de presse, le P.R demande au Gouvernement de Transition de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans cette région du pays. Cette crise doit être résolue dans les plus brefs délais afin d'assurer la sécurité des populations et de mettre un terme à la spirale de violence.



Le Parti Réformiste tient également à exprimer ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et à souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.