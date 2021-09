Tchad : le Parti Réformiste s'interroge sur les "planificateurs" des violences au Ouaddaï

Le président provincial du Parti Réformiste (PR), Mahamat Habib Mahadi Bourma, a réagi mardi au conflit intercommunautaire meurtrier qui s'est produit le 18 septembre dernier dans le canton Mondjobok, sous-préfecture d'Amlayouna, département de Ouara au Ouaddaï.



Pour prévenir des éventuels conflits, le bureau provincial du PR exhorte les autorités à assurer la sécurité de la population et de prendre les mesures rigoureuses afin d'éradiquer ces conflits qui ne cessent de surgir dans le Ouaddaï.



"L'incident ne s'est pas produit dans le vide ou soudainement. Il doit y avoir des planificateurs pour cela, et cela ne relève pas des coutumes et des traditions des habitants du Ouaddaï", selon la branche provinciale du Parti Réformiste.



Le parti appelle la population à cultiver la paix et la cohabitation pacifique.