Tchad : le Premier ministre a reçu une délégation de l’UNESCO

Le Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina a reçu le 6 août dernier en audience, une délégation de la chaire UNESCO Acces TIC, conduite par son titulaire, le Camerounais Armand Claude Abanda.



Les échanges ont porté sur la promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, à travers les Technologies de l’Information et de la Communication.



La délégation de la chaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) Accès-TIC d'Afrique centrale est venue discuter avec le Premier ministre du renforcement du partenariat stratégique et institutionnel, pour l'accès des jeunes et des femmes aux Technologies de l'information et de la communication.



Cette initiative contribuera à créer des conditions nécessaires pour permettre aux jeunes et aux femmes d’être de véritables créateurs de richesses, gage d’une accélération de l'autonomisation des femmes et de jeunes.



Au cours de cette audience, le Premier ministre avait à ses côtés, le ministre des Télécommunications, de l’Economie numérique et de la Digitalisation de l’administration, Boukar Michel, et quelques membres de son cabinet.