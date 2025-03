Tchad : le Premier ministre reçoit en audience le directeur général de l'entreprise MORI Investissement

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maya Halina a accordé une audience le mardi 11 mars 2025, au directeur général de la société MORI Investissement, (une entreprise de droit israélien), Victor Tirosh. Au menu de cette audience, l’amélioration du climat des entreprises au Tchad.



Le directeur général de l’entreprise MORI Investissement a souligné l'importance de son entreprise, qui œuvre dans plusieurs pays d'Afrique, et dans plusieurs secteurs, à savoir l’élevage, l’agriculture et les cultures maraichères.



Investissement veut saisir les possibilités qu'offre le Tchad, dans un partenariat gagnant-gagnant, afin d'améliorer la vie des populations tchadiennes. Il voudrait investir au Tchad dans le domaine d’élevage, en commençant par le complexe laitier de Mandelia. Victor Tiroshl se réjoui d'être au Tchad et souhaite travailler en étroite collaboration avec le gouvernement tchadien.



Le Premier ministre, ambassadeur Allah Maye Halina, par cette audience, attire plus d’investisseurs supplémentaires dans ces secteurs vitaux visant à améliorer la sécurité alimentaire et le climat des affaires. Il se dit satisfait de cette rencontre avec les responsables de l'entreprise MORI Investissement et invite l’entreprise à apporter son savoir-faire au développement du Tchad.