Tchad : le Premier ministre reçoit le directeur général de Star Oil

Le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra a accordé une audience au directeur général de Star Oil, Serigne Momar Dieye, ce vendredi 22 mars 2024.



Le directeur général de Star Oil est venu échanger avec le chef du gouvernement, autour des activités de ce groupe pétrolier au Tchad, rapporte les services du Premier ministre.



La junior mauritanienne Star Oil qui a racheté le réseau de distribution de Total Tchad, se place aujourd'hui comme l'une des plus importantes compagnies de distribution dans le secteur des hydrocarbures au Tchad depuis juillet 2023.



Le directeur général du Groupe Star Oil Groupe promet d’offrir un service fiable et de qualité, afin de répondre aux besoins de la population. Le Premier ministre a salué la présence de Star Oil au Tchad et a rassuré son directeur général de la volonté de l’Etat tchadien à garantir un climat d’affaires favorable.