Tchad : le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation de Wakit Tamma

N'Djamena - Le Premier ministre Pahimi Padacké Albert s'est entretenu jeudi une délégation de la coalition Wakit Tamma, composée de Me. Max Loalngar, Mahamat Nour Ibedou, Dr. Sitack Yombatina et Barka Michel.



Les échanges ont porté notamment sur le processus de transition et le dialogue national.



"Nous avons discuté de plusieurs sujets intéressant la vie de notre nation. Le but ultime était aussi de briser la glace parce que nous avons été diabolisés comme quoi Wakit Tamma n'aimait pas le dialogue, avait une position radicale", a déclaré Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma.



"Nous apportons la preuve que nous ne sommes nullement opposés au dialogue. Ce pays nous appartient tous. Nous avons parlé des problèmes au quotidien, à savoir la montée de la violence et les efforts que le gouvernement devrait faire pour juguler cette pratique qui n'honore personne", a-t-il précisé.