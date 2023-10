Tchad : le Projet ADELAC améliore l’accès à la santé et à l’éducation au Lac

Il se tient depuis ce 27 octobre 2023 à Bol la Revue annuelle des activités bilan et planification du projet "Appui au Développement des Jeunes Enfants dans la Province du Lac" (ADELAC). C'est le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, qui a ouvert les travaux.



Cette rencontre annuelle se déroule juste après la mission de suivi et de supervision du comité provincial d'action sur le terrain. L'objectif est de passer en revue toutes les réalisations du projet au cours des trois premières années de mise en œuvre, de les comparer aux objectifs du projet, en vue de planifier avec assurance la quatrième et dernière année du projet.



Le directeur du programme de l'IRC, Ali Amadou, qui assure la coordination du consortium, a souligné que les réalisations, bien que non exhaustives, ont considérablement amélioré l'accès à la santé, à l'éducation et à la protection des populations de la zone d'intervention.



Le chargé de projet éducation de l'Agence française de développement, Ndlikodjé Beridabaye, s'est déclaré satisfait du travail accompli par le consortium. Il a souligné l'importance de se pencher sur la pérennisation des bonnes pratiques mises en place dans le cadre du projet.



En ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, a salué cette initiative déployée sur le terrain au profit des populations cibles de la province. Il a souligné que cette démarche est en adéquation avec la vision éclairée du général Mahamat Idriss Deby Itno. Djibrine Ratou a exprimé le vœu de voir le projet ADELAC obtenir une deuxième phase et, pourquoi pas, s'étendre à d'autres départements.



Ce projet, financé par l'Agence Française de Développement (AFD), est mis en œuvre par le consortium, notamment IRC, COOPI, Initiatives Développement et PADIESE.