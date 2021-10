Tchad : le RDP prend ses distances avec le MPS

"Depuis la disparition tragique du Président Idriss Déby Itno qui ouvre une période de transition pleine d'incertitudes, nous ne nous sentons plus liés par des engagements politiques mutuels confiants avec le MPS", affirme Mahamat Allahou Taher.



Selon lui, "ce sentiment correspond aux constats et voeux profonds exprimés tant par le bureau exécutif du parti lors de sa réunion du 16 octobre 2021 que par l’écrasante majorité des militants, des cadres et des jeunes".



"Le contexte, les actes et les intentions affichées consacrent sans nul doute la caducité de fait de l’accord-cadre d’alliance RDP-MPS conclu en Avril 2021 sous l’égide du défunt Maréchal. Le RDP parti souverain doit désormais se recentrer dignement sur ses nobles idéaux et ses objectifs tout en oeuvrant positivement à la réussite d'un vrai dialogue national inclusif et d'une transition démocratique gage de refondation du Tchad", justifie Mahamat Allahou Taher.



Il appelle ses militants et militantes à "assumer pleinement dans la confiance, la cohésion et la détermination le destin de leur grand parti en plaçant résolument leur espoir dans l’avènement d'un Tchad uni, démocratique, juste et prospère".