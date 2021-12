Tchad : le RNDD appelle tous les politico-militaires à adhérer au dialogue

Le Rassemblement des nationalistes pour la démocratie et le développement (RNDD) a animé un point de presse relatif à l'organisation des pré-dialogues sur le territoire national et les concertations avec les tchadiens vivants à l'étranger, ce mercredi 22 décembre à la Maison de Médias du Tchad.



Mbaïoumassem Esrom, président national du RNDD, a félicité le CMT pour le retour des exilés politiques et des activistes au pays pour participer au dialogue national. Pour lui, ce geste démontre à suffisance l'importance que le CMT et son gouvernement accordent à l'avenir politique du Tchad.



Le RNDD se réjouit du travail mené par le comité technique spécial chargé du dialogue avec les politico-militaires présidé par l'ancien président Goukouni Weddeye. Il estime que le comité a réussi à prendre contact avec la plupart des mouvements politico-militaires tchadiens qui ont fait part de leurs préoccupations.



Le président du parti affirme que si réellement les mouvements politico-militaires ont pris les armes contre le régime du MPS pour des causes nationales, le dialogue est le lieu indiqué pour plaider le sort du peuple tchadien pour une solution définitive.