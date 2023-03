Tchad : le Réseau AfriYAN sensibilise les élèves sur les dangers de la fistule obstétricale

Le Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement (AfriYAN) en partenariat avec l'UNFPA, a organisé une causerie sur les dangers de la fistule obstétricale à l'endroit des filles du Lycée féminin de Sarh le 5 mars 2023.



Cette activité a été marquée par des danses modernes et des questions pour les élèves, dont les meilleurs ont reçu des cadeaux et prix d'encouragement. Le but de cette causerie était d'informer ces jeunes filles sur les conséquences de la fistule obstétricale et de les aider à mieux comprendre cette maladie qui peut causer tant de problèmes.



La directrice du collège féminin de Sarh a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative et a recommandé que de telles activités soient organisées régulièrement pour aider les filles à éviter les conséquences de cette maladie.