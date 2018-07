Tchad : le SET régional renouvelle son boycott des examens du brevet

La section régionale de Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) pour la ville de N'Djamena a décidé lors d'une assemblée générale tenue ce lundi à l'École du Centre, d'observer scrupuleusement le mot de grève lancé par la plateforme syndicale revendicative et de maintenir le mot d'ordre de boycott des examens et concours du Brevet d'Étude Fondamentale. L'examen se déroule actuellement sur l'étendue du territoire national.



Ce durcissement du ton de la section régionale du STE intervient au moment où les premières épreuves du concours du BEF ont été lancées. Dans l'ensemble, elles ont commencé sans encombre dans la plupart des établissements de l'enseignement secondaire retenus comme centre de déroulement des épreuves de la capitale.



La Section régionale du SET menace de dévoiler les noms de tous les enseignants affiliés syndicat qui participent actuellement au déroulement de ces épreuves.



Certaines régions du Tchad ont commencé à bouder le déroulement de ce concours, ce qui a eu pour conséquence le non tenu des examens dans des centres retenus pour la circonstance, d'après des sources enseignantes.