Tchad : le SG de l’UNET/Ndjamena appelle les étudiants à la retenue

Au lendemain du mouvement d’humeur des étudiants de l’Université de N’Djamena, le SG de l’UNET, section de Ndjamena se prononce et appelle les étudiants à la retenue.



Selon Yaya Barkaï Mahamat, le SG de l’UNET, section de Ndjamena, les problèmes ont commencé depuis le 12 juillet dernier, suite à l’exclusion de 11 étudiants, due à leur mauvaise conduite.



En effet, ces étudiants venaient au cours avec des lance-pierres et des machettes, pour casser les vitres des voitures de leurs enseignants, tout en ignorant les textes de l’Université.



Il y a, selon le SG, un soi-disant Bureau national, qui est d’ailleurs hors mandat, et qui a pris ces étudiants exclus pour venir au Palais de justice, demander leur réhabilitation. Mais il pense que ces individus peuvent faire pression sur la justice.



Il conclut en disant que les cours ont été beaucoup perturbés, donc il appelle à la retenue, et de continuer avec les cours, au lieu de suivre ces perturbateurs.