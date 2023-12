Tchad : le SYNECS s’insurge contre la mauvaise exécution du pacte social triennal

Dans un communiqué rendu public ce 13 décembre « le Bureau Exécutif National du Syndicat des Enseignants et Chercheurs du Supérieur informe l'opinion nationale et internationale que malgré sa bonne volonté, le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et de l'Innovation |s'est hasardé à se prêter à un jeu de réplique dont le SYNECS ne saurait rester indifférent ».



Les faits dénoncés par les enseignants portent entre autres, sur le préavis d'une semaine adressé au gouvernement, pour la signature du projet de statut autonome, le projet de décret portant classification par grade, l'arrêté d'application du décret de minima horaire et les arrêtés rectificatifs en souffrance, au ministère de Finances et convoquant la loi 032 qui est en relecture « et qui ne saurait s'appliquer ».



« Tout ceci prouve que le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et de l'Innovation sonne la fin du pacte social triennal dont beaucoup de points ne sont pas exécutés », rappelle le communiqué du Syndicat des enseignants.



Par ailleurs, « le BEN tient pour seul responsable le ministre d’Etat, ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de tout ce qui adviendra, car l'enseignement supérieur n’est pas un champ de bataille ».



Compte tenu de cette situation, le BEN demande au président de la Transition, garant du pacte social de prendre ses responsabilités devant « ce cas de rébellion gravissime ».



Enfin, tout en demandant à ses camarades de rester mobilisés et solidaires, surtout durant la grève, le BEN demande par ailleurs que les sections ne cèdent pas aux intimidations de leurs responsables respectifs.