Tchad : le Syndicat de l'enseignement primaire public mobilise pour l'enrôlement biométrique

Le Syndicat national de l'enseignement primaire public du Tchad informe ses militants de la mise en place d'une commission de contrôle biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État, suite à l'arrêté n°0671 du 23 janvier 2023 signé par le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social.



En effet, du 24 février 2023 au 24 mai 2023, cette commission a pour objectif de procéder au recensement physique et biométrique du personnel civil de l'État sur l'ensemble du territoire national.



A cette occasion, le secrétariat général du gouvernement est chargé d'authentifier les actes de recrutement et de gestion des carrières, tandis que les secrétaires généraux et directeurs des Ressources humaines des différents ministères sont assignés à la tâche d'établir une liste nominative des agents présents à leur poste et de ceux en absence justifiée.



Quant aux secrétaires généraux provinciaux et départementaux, ils sont appelés à venir en appui technique aux équipes de contrôle dans leurs localités respectives, tandis que les délégués provinciaux doivent délivrer avec intégrité, probité et rigueur, un certificat de présence effective à tout fonctionnaire ou contractuel de l'État présent au poste.



Enfin, le Syndicat national de l'enseignement primaire public du Tchad demande à ses militants de fournir la liste exhaustive des pièces exigées pour s'enrôler dans de bonnes conditions et les informera de la programmation de toutes les étapes du processus.