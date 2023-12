Tchad : le THEMACULT forme les jeunes mères à la fabrication de savons

C'est le siège du Théâtre Maoundoh Culture (THEMACULT), situé au quartier Dembé 2, dans la commune du 7ème arrondissement qui abrite cette formation, du 27 au 30 décembre 2023.



Le directeur du THEMACULT, Vangdar Dorsouma Ismaël a souligné que cette formation vise à amener les jeunes mères à se prendre en charge.



C'est une initiative conjointe entre le THEMACULT et la compagnie artistique « Les inachevés » de Gronoble, en France, et appuyée financièrement par l'Institut français de Paris. Elle concerne les populations de quatre quartiers de la capitale : Chagoua, Amtoukoui, Dembé et Abena.



Durant trois jours, les participants à cette formation auront à apprendre la fabrication de savons solides, liquides, et sur les objets d'arts.