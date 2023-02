Tchad : le bilan des événements du 20 octobre revu à 73 morts (gouvernement)

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, Aziz Mahamat-Saleh, a été invité par TV5 Monde, à s'exprimer sur les manifestations interdites du 20 octobre 2022, qui ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre.



Dans son discours, le ministre a insisté sur la nécessité de situer les responsabilités dans cette tragédie qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, et fait de nombreux blessés et emprisonnés.



Les manifestations ont eu lieu en réponse à la prolongation de la Transition de deux ans en cours au Tchad. Alors que le gouvernement tchadien avait initialement annoncé un bilan de 50 morts, il a depuis été revu à la hausse pour atteindre 73 morts.



Le ministre de la Communication a souligné l'importance de faire toute la lumière sur ces événements et de situer les responsabilités pour que justice soit rendue.