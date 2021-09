Tchad : le bureau national des étudiants annonce un congrès en octobre

Le 3ème congrès ordinaire du bureau national des étudiants tchadiens aura lieu du 1er au 2 octobre 2021. Sidick Sougui Lony, président du comité d'organisation du congrès, souligne que sa tenue permettra aux secrétaires exécutifs des différentes sections des universités et instituts publics, de mettre sur pied un bureau national par consensus, ou par des élections libres transparentes et crédibles.



Le président ajoute que cette rencontre nationale permettra aussi aux représentants légitimes des étudiants d'adopter des nouveaux textes de base, afin de cerner les activités de l'Union des étudiants. Le comité d'organisation, par la voie de son président, réitère son engagement et sa détermination de travailler dans la rigueur pour la bonne tenue de ce congrès.



Par ailleurs, le comité d'organisation demande aux « étudiants mal intentionnés d'arrêter les mauvaises manœuvres moyenâgeuses dans le milieu estudiantin ».