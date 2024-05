Tchad : le candidat Yacine Abdramane Sakine appelle à l'unité après les élections

Dans son discours, Yacine Abdramane Sakine a souligné qu'après la fin de la transition, le DNIS a recommandé la tenue d'une élection présidentielle libre et crédible à l'issue de laquelle les Tchadiens choisiront leur président pour conduire le destin de notre cher et beau pays, le Tchad. À cet effet, l'ANGE, créée spécialement pour cette tâche, a organisé l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Pour rappel, dix candidats ont participé à cette compétition électorale. Trois jours après le scrutin, le monde entier a pu constater les résultats sortis des urnes, donnant vainqueur le candidat du parti MIDI. Le Parti Réformiste, dirigé par Yacine Abdramane Sakine, comprend les enjeux de ces résultats dans un contexte patriotique bien connu.



Yacine Abdramane Sakine soulève un point important : "Il est nécessaire de dire la vérité : qui gagne réellement une élection ? En tant que formation politique, nous pensons que la victoire revient au peuple, qui aspire à la paix, à la sécurité et au développement. En tant que leaders politiques, nous devons préserver la stabilité de ce peuple au-delà de notre positionnement politique. En tant que candidat à cette élection, notre idéal était de prioriser l'intérêt supérieur de la nation plutôt que d'inciter nos militants à la révolte, et par la suite, à un bain de sang."



Yacine Abdramane a également souligné que la victoire d'un adversaire n'est pas une fin en soi, ni pour le vainqueur lui-même. Dans la dynamique d'une collaboration sincère avec toutes les forces vives de la nation pour le bien de tous les Tchadiens, le Parti Réformiste reste déterminé à contribuer aux projets futurs. "Je mesure la profondeur de la plaie et l'ampleur de votre douleur. Vous avez fait confiance au Parti Réformiste en votant massivement pour son candidat, qui est ma modeste personne. Sachez-le, nous avons perdu la bataille, mais le combat continue. Armez-vous de courage et de détermination pour un retour en force. Privilégions l'intérêt supérieur de la nation plutôt que l'intérêt individuel. Évitons la haine, la révolte et la vengeance au profit de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Car le Tchad a trop souffert. Une phase s'achève, une nouvelle étape commence, avançons ensemble."



Pour conclure, Yacine Abdramane Sakine a affirmé : "Vous devez comprendre que notre parti connaît son rang mérité au regard de la réalité du terrain. C'est pour cette raison que nous ne pouvons confisquer cette détermination des Réformistes qui aspirent au travail, au développement par la réforme de notre chère nation."