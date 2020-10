Tchad : le centre Takewin forme des jeunes en leadership et prise de parole en public

"Je suis fier. Je sais que les jeunes tchadiens ont besoin de leadership et de développement personnel. Nous avons fait cette formation en français et prochainement nous allons faire en Arabe et en Anglais", déclare Béchir Hamid Youssouf.



La joie et à son comble pour les jeunes bénéficiaires. L'un d'eux, Abdelkérim Saleh, a pris la parole pour remercier chaleureusement le centre.



À travers cette formation, les bénéficiaires ont une meilleure aisance à s'exprimer en public. D'autres jeunes sont invités à se rapprocher du centre pour bénéficier gratuitement d'une formation.