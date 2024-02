Tchad : le challenge Jeunes lancé à Laï pour promouvoir le brassage

La cérémonie a été présidée par le préfet du département de la Tandjilé Est, Dina Djanbeye Kerima, en présence du délégué provincial de la jeunesse, des sports et de l'entreprenariat. Ce challenge vise à promouvoir une culture de l'excellence et à favoriser l'interaction et l'échange entre les jeunes.



Selon la présidente du comité d'organisation, Dounia Kadre Prudent, il s'agit également d'une occasion de promouvoir l'unité, la coexistence pacifique et le respect mutuel. C'est une plateforme qui permet aux individus de montrer leurs compétences et leurs talents aux autres.



Le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de l'entreprenariat de la Tandjilé, présent à la cérémonie de lancement, a souligné l'importance de cette activité et a exhorté les membres du jury à faire preuve d'impartialité.



Dans son discours de lancement, le préfet Dina Djanbeye Kerima a salué l'organisation de cet événement et a encouragé la délégation à poursuivre cette initiative. Le concours interscolaire se déroulera jusqu'à la mi-avril et des activités socio-éducatives et culturelles auront lieu tous les samedis après-midi selon le calendrier établi.