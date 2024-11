Tchad : le chef d’Etat-major de l’armée de l’air au chevet des blesses

Ce 11 novembre 2024, le chef d’Etat-major de l’armée de l’air, le général de corps aérien Amine Ahmed Idriss, accompagné de son adjoint, le général de brigade aérienne Hassan Idriss Deby Itno, a rendu visite aux militaires blessés lors des affrontements entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les terroristes de Boko Haram aux confins du Lac Tchad.



La visite du général Amine Ahmed Idriss, et de son adjoint, a pour but de soutenir moralement les soldats blessés et de leur témoigner la solidarité de la hiérarchie militaire. Le parcours de la délégation a inclus un passage à l’hôpital de la Renaissance, où les blessés reçoivent les soins, avant de se rendre à la garnison et à la base française.



Le CEMAA et son adjoint ont pris le temps de s’enquérir de l’état de santé de chaque blessé, tout en leur exprimant tout leur soutien et leur reconnaissance pour leur bravoure et déterminations au combat.



« C’est dans les moments les plus difficiles que l’on doit rester unis, et ce sont des épreuves comme celles-ci qui forgent la grandeur de nos forces », a déclaré le général de corps aérien Amine Ahmed Idriss, qui a assuré que des mesures idoines seront prises pour renforcer la prise en charge efficace des blessés.