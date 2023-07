Tchad : le chef de canton de Bol mobilise pour le recensement et la paix à Kaya

Devant le public de Kaya, le chef de canton de Bol, Youssouf Mbodou Mbami, a centré son message sur l'importance de la paix, de la sécurité et du processus de recensement électoral en cours. Il a utilisé la langue vernaculaire pour expliquer en détail les raisons du recensement et a encouragé la population à se faire enrôler massivement.



Youssouf Mbodou Mbami a appelé la population à rester vigilante et à signaler toute personne suspecte. Il a également souligné que la main tendue du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, était toujours ouverte aux éléments de Boko Haram qui désiraient rentrer dans le droit chemin et revenir dans leur patrie sans hésiter.



Le maire premier adjoint de la ville de Bol, Idriss Isaka Kelleye, et le président du comité de vigilance du lac, Abakar Adoum Mbodou Mbami, ont également participé à la sensibilisation en insistant sur l'importance de la paix, de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble.



La séance de sensibilisation s'est conclue par une prière pour la paix au Tchad et la stabilité de la province du lac. Ensuite, le chef de canton de Bol, Youssouf Mbodou Mbami, et sa délégation ont encouragé et soutenu le comité de vigilance, engagé et déterminé à combattre avec détermination la secte Boko Haram afin de faire de la province du lac Tchad un havre de paix.