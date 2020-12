Tchad : le chef du renseignement militaire réceptionne des drones de la France

N'Djamena - Le directeur général du renseignement militaire, le général de corps d'armée Tahir Erda Tairo, a réceptionné les premiers drones "Phantom IV" destinés appuyer les missions des forces engagées sur le terrain.



Les drones ont été remis par le général de corps d’armée français Thierry Marchand, directeur de la coopération de sécurité et de défense.



Selon l'ambassade de France au Tchad, "après la formation du personnel, qui interviendra dans les prochaines semaines, le déploiement de ces drones permettra la préparation et l’appui aux missions des forces engagées, la préparation et l’appui aux missions par du renseignement image ainsi que l’acquisition et le suivi un d’objectifs à distance".



"Cette nouvelle capacité s’inscrit dans une démarche plus générale de modernisation de l’outil de défense et l’intégration de capteurs spécialisés dans la lutte contre les groupes armés terroristes présents dans le Lac Tchad", ajoute-t-elle.