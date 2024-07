Tchad : le club Rfi Abéché lance un projet dénommé Lafaytna en faveur des filles

Le lancement officiel du projet d'autonomisation et d’insertion socio-professionnelle des jeunes filles a eu lieu ce mercredi 3 juin 2024, à l'ADETIC d’Abéché. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le club Rfi Abéché, et dont le coup d’envoi a été donné par le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



Porté par le club Rfi Abéché, le projet Lafaytna est rendu possible grâce au financement de l'ambassade de France au Tchad. Et il vise à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes filles diplômées sans emplois, dans la ville d'Abéché. Khadija Abdel Aziz, présidente du comité d'organisation de la cérémonie, a ouvert l'événement en remerciant les invités présents, et en leur souhaitant la bienvenue.



Le chef de projet Lafayidna, Issa Mahamat Issa, par ailleurs président du club RFI Abéché, a encouragé les bénéficiaires à être assidus, ponctuels et participatifs, afin de maximiser les bénéfices de l'atelier de formation. Il a aussi précisé que ce projet vise à fournir aux participants, des compétences en teinture moderne, à renforcer leurs compétences personnelles et professionnelles, et à contribuer à leur autonomisation économique, tout en enrichissant les activités du club RFI Abéché.



Officiant la cérémonie, Daoud Doungouss Taguilo, troisième adjoint au maire, a exprimé sa joie et son honneur, face à cette initiative du club RFI Abéché. C'est pourquoi il a tenu à exprimer ses sincères remerciements à l'ambassade de France, pour sa confiance et son soutien généreux.



Grâce à ce financement, il y a une opportunité pour mettre en œuvre un programme qui aura un impact significatif sur la vie de nombreuses jeunes filles, au cours des six prochains mois. Enfin, le troisième adjoint au maire a remercié toute l'équipe du projet Lafaytna, pour son dévouement et son travail acharné.